​Сургутянин заплатил алименты дочери только после того, как приставы наложили арест на его автомобиль

Житель Сургута заплатил 200 тысяч рублей алиментов на содержание своей дочери только после того, как судебные приставы наложили арест на его автомобиль. Платить алименты он должен был по решению суда, однако долгое время от своих обязанностей уклонялся.

«Должнику было вручено требование о предоставлении имеющегося в собственности транспортного средства Mazda 3 для наложения ареста. Этого оказалось достаточно. Мужчина на следующий день оплатил всю сумму задолженности», - рассказали в пресс-службе УФССП по Югре.