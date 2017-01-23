​Сургут и Казань теперь связывают авиарейсы «ЮВТ Аэро»

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» начала выполнять регулярные авиарейсы между Сургутом и Казанью: об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Первые две недели самолеты Bombardier CRJ-200 будут летать только по пятницам (Сургут – Казань, вылет в 13:05, посадка в 13:35, Казань – Сургут, вылет в 14:35, посадка в 19:05), а с 6 февраля — по понедельникам и пятницам (Казань – Сургут, вылет в 13:20, посадка в 17:50, Сургут – Казань, вылет в 18:50, посадка в 19:20).

При этом стоимость билетов обещается весьма привлекательная — на первом рейсе 20 января она составляла 5 730 рублей в одну сторону.

Напомним, что «ЮВТ аэро» — авиакомпания из Республики Татарстан, базирующаяся в аэропортах Бугульмы и Казани. Ее рейсы были анонсированы в конце прошлого года, о чем мы сообщали в декабре: авиаперевозчик получил несколько субсидий на полеты как по рейсу Сургут-Казань, так и по другим — из Перми в Сургут и Ханты-Мансийск, из Бугульмы и Казани в Сургут и Нижневартовск.