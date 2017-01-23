​У сургутянки похитили банковскую карту: полиция нашла вора

Сургутская полиция нашла похитителя банковской карты, который разыскивался с ноября прошлого года. Тогда к стражам порядка обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный мужчина завладел ее картой и снял с нее 58 тысяч рублей.

Полицейские разобрались в этом деле: оказалось, что карту злоумышленник получил в то время, когда распивал спиртное со своей жертвой, причем она сама дала ему и карту, и пин-код от нее.

Вором оказался 24-летний парень, который, кстати, уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Теперь ему светит до пяти лет лишения свободы: заведено уголовное дело по статье «Кража».