​У сургутянки похитили банковскую карту: полиция нашла вора

Сургутская полиция нашла похитителя банковской карты, который разыскивался с ноября прошлого года. Тогда к стражам порядка обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный мужчина завладел ее картой и снял с нее 58 тысяч рублей.
Полицейские разобрались в этом деле: оказалось, что карту злоумышленник получил в то время, когда распивал спиртное со своей жертвой, причем она сама дала ему и карту, и пин-код от нее.
Вором оказался 24-летний парень, который, кстати, уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Теперь ему светит до пяти лет лишения свободы: заведено уголовное дело по статье «Кража».
Банковские услуги и продукты СНГБ в новом году. Наталья Гюлемерова // ONLINE 27 января в 11:00