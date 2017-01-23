​На выходных в Югре произошло 17 пожаров // ФОТО

С 20 по 22 января в Югре произошло 17 пожаров, травмы получили два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре. Как сообщалось ранее, в округе участились случаи возгораний автомобилей. Очередная машина сгорела в Сургуте во дворе дома по улице Ленина в воскресенье, 22 января. Сообщение о происшествие поступило в дежурную часть в 18.23. На месте работали два пожарных расчета. В 18.41 пожар был локализован, никто из людей не пострадал.

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Кроме того, спасатели за этот период 24 раза выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, спасены 16 человек.