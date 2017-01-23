​Делегация Югры работала на съезде партии «Единая России»

Губернатор Югры Наталья Комарова возглавила делегацию от ХМАО, которая работала два дня на XVI съезде партии «Единая Россия». Как передает пресс-служба главы региона, в нее вошли также секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии, председатель Думы Югры Борис Хохряков, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Югры Наталья Западнова, руководитель исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального отделения партии Александр Зеленский, секретари местных отделений партии, а также депутат Государственной думы Александр Сидоров и член Совета Федераций Эдуард Исаков.

Напомним, что на этом съезде было переизбрано руководство — председателем партии остался премьер-министр Дмитрий Медведев, который поставил перед партией новые задачи. Югорская делегация отметила, однако, что многие из этих задач уже реализуются в округе: «То, что сейчас говорилось на съезде, является результатом того, с чем шли на выборы представители «Единой России», — сказала Наталья Комарова. — Это хорошо подготовленные материалы и решения. Более того, они защищены бюджетными обязательствами как на федеральном, так и региональном и муниципальном уровнях, учитывая то, что «Единая Россия» получила большинство в Государственной Думе и Думе Югры. Так и должно быть. Предложения не из воздуха берутся, они основываются на запросе человека. Если мы вышли на реализацию потребностей раньше, то это говорит об одном: направление, которое мы для себя избрали – опираться на мнение людей, абсолютно адекватно. Тем не менее участие в съезде подталкивает на принятие решений по механизмам, способам развития. По итогам выступления Дмитрия Анатольевича Медведева я внесу некоторые предложения, отчитываясь перед Думой округа о результатах деятельности в 2016 году губернатора и правительства автономного округа».