​В Лянторе сгорела открытая на днях шашлычная // ФОТО

Вечером в четверг, 19 января, в третьем микрорайоне Лянтора произошел пожар в нежилом помещении. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре, сообщении о возгорании поступило в 18.29. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета, локализовать пожар удалось в 18.48.

В паблике «К-Информ» во «ВКонтакте» уточняют, что о пожаре сообщил сам хозяин нежилого помещения — шашлычной, которую он запустил в работу буквально на днях. Пламя охватило одноэтажное деревянное здание площадью 490 квадратных метра, к счастью, внутри людей не было.

Фото: vk.com/kinform