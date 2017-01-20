​Прокуратура озвучила результаты проверки по факту массового заболевания учеников школы-интерната Сургутского района

Прокуратуры завершила проверку по факту массового заболевания учащихся школы-интерната в посёлке Лямино. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий в учебном заведении были установлены многочисленные нарушения санитарных требований при хранении и реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья. Кроме того, по мнению специалистов, массовому распространению инфекции способствовало непринятие работниками школы мер по своевременному разобщению школьников и проведению дезинфекции помещений с привлечением специализированной организации. Медицинские работники школы и Лянторской городской больницы, в свою очередь, при выявлении больных с подозрением на острую кишечную инфекцию своевременно не направили экстренные извещения в филиал Центра гигиены и эпидемиологии.

«По фактам выявленных нарушений прокурор Сургутского района внес директору школы и главному врачу городской больницы представления, которые находятся на рассмотрении. Территориальным отделом Роспотребнадзора за допущенные нарушения санитарно-эпидемиологических правил в отношении МБОУ «Ляминская СОШ», бюджетного учреждения «Лянторская городская больница» и их должностных лиц составлено 14 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, по факту массового заболевания школьников органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей). Ход расследования уголовного контролируется прокуратурой», - рассказали в окружной прокуратуре о принятых мерах.

Напомним, с 15 по 18 декабря 2016 года за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратилось 38 воспитанников МБОУ «Ляминская СОШ», из которых 37 были госпитализировано в Лянторскую городскую больницу. Как ранее в пресс-службе администрации Сургутского района сообщили, что причиной массового заболевания стала норовирусная инфекция.