​Сургутские полицейские усиленно дежурили на Крещении // ФОТО

Празднование Крещения Господня в Сургуте велось под надзором стражей порядка: сургутская полиция усиленно дежурила 19 января, сообщает пресс-служба городского управления МВД России. В охране порядка было задействовано более 170 сотрудников.

«В целях обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности при проведении праздничных мероприятий, предупреждения и пресечения возможных экстремистских акций и иных противоправных действий был разработан и утвержден план, по которому несли службу сотрудники УМВД по Сургуту», — уточняет пресс-служба ведомства, особо подчеркивая, что нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не зафиксировано.