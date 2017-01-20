​В Сургуте заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 32 процента

За неделю в Сургуте зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 32 процента. Самый большой рост произошел среди школьников — на 66 процентов. За помощью к врачам обратились почти четыре тысячи человек, почти 75 процентов из них — дети до 14 лет. Данные, озвученные на заседании санитарно-противоэпидемического совета города, публикует пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала эпидсезона в Сургуте уже зарегистрированы 95 случаев лабораторно подтверждённого диагноза «грипп». Всех больных обязательно госпитализируют, поскольку опасения медиков вызывает не столько сам вирус, сколько его последствия, которые заканчиваются осложнениями в виде пневмоний с неблагоприятным исходом.

Напомним, с 16 января в Югре введен комплекс карантинно-ограничительных мероприятий. Документ, подписанный главным санитарным врачом округа, ограничивает проведение массовых мероприятий с участием детей в закрытых помещениях, в том числе, рекомендует приостановить работу игровых комнат в крупных торгово-развлекательных центрах, а также обязывает закрывать образовательные организации в тех случаях, когда количество заболевших в них превышает 20 процентов от общей численности. Карантинные мероприятия продлятся до особого распоряжения главного санитарного врача Югры. Отметим, что в сургутские школы на карантин пока не закрыты.