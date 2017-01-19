​Житель Сургутского района позвонил в полицию и пошутил, что убил человека

Житель города Лянтор Сургутского района понесет ответственность за заведомо ложный вызов экстренных службы. Как сообщили в пресс-службе районной полиции, 35-летний мужчина сообщил в дежурную часть, что совершил убийство. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что мужчина сделал вызов из хулиганских побуждений.

«А житель города Сургута позвонил в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району и сообщил, что не может попасть в свою квартиру по улице Есенина городского поселения Белый Яр. Выехавший на место участковый уполномоченный полиции установил, что мужчина назвал чужие фамилию, имя, отчество и пытается попасть в чужую квартиру», - рассказали в пресс-службе о другом хулигане.

Оба мужчины будут наказаны штрафом в размере от одной до полутора тысяч рублей.