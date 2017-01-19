​В Сургутском районе во время крещенского купания умер мужчина

В четверг, 19 января, в 14.25 в деревне Русскинская Сургутского района во время крещенского купания умер мужчина. У него остановилось сердце.

«На месте дежурили медицинские работники, представители МЧС и участковые полицейские. Медики срочно оказали первую помощь, провели массаж сердца. Однако от их действий уже ничего не зависело. Спасти человека не удалось», - рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

После происшествия купания были приостановлены. Такое решение принял глава сельского поселения.

«Специалисты медицины катастроф Сургута и Сургутского района напоминают о том, что к крещенским купаниям с особой осторожностью должны относиться люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - добавили в пресс-службе.

Всего в округе сегодня открыты 53 купели, безопасность на них обеспечивают 700 человек.