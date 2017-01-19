​Карантина в Сургуте пока не будет

Несмотря на то, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре и, соответственно, в Сургуте достиг эпидемических значений, карантин в школах города пока решено было не вводить: к такому решению пришла санитарно-противоэпидемическая комиссия. Специалисты, ранее рекомендовавшие вводить отмену кабинетной системы в школах, отметили, что в данном случае следует ожидать развития событий: если количество заболевших гриппом будет расти серьезными темпами, у школьников все-таки появятся еще одни внеочередные каникулы.

Напомним, что «благодаря» заболеваниям, а также аномально низким температурам в середине декабря школьники ушли на «дополнительные каникулы»: в школах был объявлен карантин, который продлился в общей сложности около двух недель.