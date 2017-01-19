​Штаб Навального появится в Сургуте в мае

Оппозиционер Алексей Навальный, заявивший ранее о намерении участвовать в президентской гонке 2018 года, начинает экспансию в регионы: предвыборные региональные штабы кандидата будут разворачиваться в городах страны. В Сургуте он откроется в мае, о чем сообщается на сайте политика Леонида Волкова — соратника Навального.

Работа над созданием штабов в городах начинается с февраля, первыми городами станут Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. Всего за пять месяцев предполагается открыть 63 таких штаба, которые называются Волковым «основными боевыми единицами». «Туда будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты, чтобы познакомиться, проверить все данные, рассказать о том, как будет происходить сбор подписей в декабре», — объяснил Волков. В штабах будут обучать наблюдателей, которые должны будут работать на всех выборных участках (а их порядка 100 тысяч по стране), а также сборщиков подписей в пользу выдвижения Навального.

Сейчас политик и его сторонники набирают команду, и любой, кто желает работать с ними, может обратиться на 2018@navalny.com с рассказом о себе.

Напомним, что выборы президента России будут проходить в 2018 году.