​Доходы бюджета Югры от управления госимуществом в 2016 году составили 498 млн рублей

Директор окружного департамента по управлению государственным имуществом Анатолий Уткин на публичных слушаниях в правительстве Югры рассказал о достижениях за прошедший год, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. По его словам, на 31 декабря 2016 года стоимость имущества, учтенного в реестре округа, составила 456 млрд рублей. «Основная доля – имущество, переданное в оперативное управление», - отметил руководитель ведомства. Анатолий Уткин подчеркнул, что основным достижением в 2016 году стала оптимизация состава и структуры государственного имущества, в результате которой сократилось общее количество госучреждений.

Доходы бюджета автономного округа, полученные в ходе осуществления деятельности в сфере управления государственным имуществом, по итогам года составили 498,1 млн рублей, что соответствует плановым назначениям.