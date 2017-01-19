​Сургутские мошенники вымогали деньги голосом Кадырова

Сургутская полиция поймала мошенников, которые вымогали деньги у одного из предпринимателей, причем действовали… творчески: звонили и говорили голосом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом чеченский лидер написал в своем инстаграме. Оказалось, что неизвестные требовали деньги и автомобиль якобы не для себя, а для «фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова».

«Нас заинтересовала эта вопиющая информация и, злоумышленники нашлись, — пишет Кадыров. — Ими оказались уроженцы Азамат-юрта Гудермесского района Чечни Зелимхан Хасимиков и Саид Геримсултанов. Оба также проживают в Сургуте».

Они быстро признались, что голосом главы Чечни говорил Хасимиков. «По прибытию в Грозный, вымогатели все отрицали, ссылались на то, что хотели просто пошутить. Это естественно, когда люди далеко от дома творят зло, то они думают, что содеянное останется безнаказанным, но такое мнение ошибочно», — заявил Рамзан Кадыров: преступники будут наказаны по всей строгости закона, уверил он.