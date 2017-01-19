​Сургутянин за новогодние каникулы вынес из магазина алкоголя на 200 тысяч рублей

22-летний житель Сургута все новогодние праздники обеспечивал себя качественным алкоголем, вынося его из магазина мимо кассы. Выявили это сотрудники торговой точки, просматривая записи камер видеонаблюдения. О преступлении они сообщили в полицию.

«На протяжении нескольких дней, с 30 декабря 2016 года по 16 января 2017 года, злоумышленник неоднократно воровал из данного магазина дорогие алкогольные напитки. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. Сургутские полицейские в течение дежурных суток с помощью видеонаблюдения торгового центра установили и задержали подозреваемого», - рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.