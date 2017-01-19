​Книгу для слепых читателей представят в Центральной детской библиотеке Сургута

Презентация уникальной рукодельной книги «Клюквинка и Травяная Косичка», созданной для слепых и слабовидящих детей по одноименной сказке хантыйского писателя Еремея Айпина, пройдет 20 января в Центральной детской библиотеке Сургута. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

«Главная функция тактильной книги — помочь ребенку в исследовании и восприятии окружающего мира, — объясняют представители библиотеки. — Книга, задействующая так называемое «остаточное зрение» и другие органы чувств, дает им возможность самостоятельно «читать», при помощи осязания почувствовать пальчиками каждую страничку, изучить каждый предмет».

Особо отметим, что сейчас в России тактильные книги массово не производится. Однако существует Российский стандарт изготовления тактильных книг для маленьких слепых детей, и создатели книги его придерживаются. Создателями, кстати, выступили сотрудники библиотеки — книга изготовлена ими в единственном экземпляре.

«Книга создавалась 10 месяцев, за это время была проделана большая работа, — говорят они. — Краеведческая тематика книги подразумевает знакомство не только с сюжетом сказки, т.е. художественным вымыслом, но и с особенностями быта, уклада жизни ханты. Тщательно подбирались материалы, изучались особенности традиционного костюма, жилища, игрушек ханты. Книга является полноценным познавательным ресурсом».

К слову, это уже четвертая тактильная книга в фонде библиотеки: в ее фонде уже еще есть книги «Сказ о Чёрном Лисе», «Кот в сапогах», «Заюшкина избушка», а в этом году он пополнится книгой на экологическую тематику.

На презентации книги будут представители комитета культуры и туризма администрации Сургута, руководители и сотрудники образовательных организаций, преподаватели и студенты СурГПУ, педагоги и воспитанники реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник», а также все заинтересованные сургутяне: книгу представят 20 января в 11 часов в Центральной детской библиотеке по адресу: пр. Дружбы, 11а.