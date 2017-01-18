​В администрации Сургута назначили председателя комитета по земельным отношениям

На должность председателя комитета по земельным отношениям администрации Сургута назначен Олег Прилипко, сообщает пресс-служба администрации города. Свои обязанности он начал исполнять с 17 января.
«Ранее Олег Васильевич занимал должность начальника отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроительства правового управления Администрации города.
Напомним, что Олег Прилипко в 2013 году более полугода исполнял обязанности директора ныне расформированного департамента имущественных и земельных отношений», - отмечается в официальном сообщении.