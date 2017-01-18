​ГИБДД ищет очевидцев: В Сургуте маршрутка сбила девочку на пешеходном переходе

Во вторник, 17 января, около 14.20 в Сургуте на проспекте Комсомольский напротив дома № 13 произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил водитель маршрутного транспортного средства марки «Фиат». Получившую травмы школьницу доставили в травматологический центр на попутной машине.

ГИБДД г. Сургута просит очевидцев данного происшествия сообщить о всех известных им фактах, в полицию по телефонам дежурной части ГИБДД Сургута: 76-10-01, 76-10-02 или 102 для звонков с мобильных устройств.