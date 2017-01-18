​О гормонах — популярно: главврач эндокринологического центра встретится с сургутской молодежью

Главный врач сургутского Центра эндокринологии «Здрава» Татьяна Райская расскажет горожанам о роли гормонов в организме. Мастер-класс планируется 31 января в 18 часов в Центре молодежных инициатив.

В пользу компетентности спикера говорит ее опыт: это 25 лет успешной практики и более полутора тысяч пациентов в год с положительной динамикой. Встретиться сургутской молодежи от 14 до 30 лет с ведущим эндокринологом города можно бесплатно — приходите на Декабристов, 5.