​Сургутянин Илья Турбаев стал одним из лучших сноукайтеров страны // ФОТО

Илья Турбаев, сургутский спортсмен, занял первое место среди юниоров на втором этапе Кубка России по сноукайтингу, обойдя лыжников и сноубордистов из разных регионов страны. Об этом спортсмен рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Стоит отметить, что молодой человек занимается этим видом спорта лишь второй год.

В планах у спортсмена участие в чемпионате мира, который пройдет в Тольятти с 20 по 27 февраля этого года.