​В Сургуте из-за супружеской ревности эвакуировали автосалон

В Сургуте накануне вечером эвакуировали автосалон «Ниссан» из-за подозрительного предмета, обнаруженного в одном из автомобилей. Машину привез хозяин на плановый техосмотр. Когда автомобиль подняли на подъемнике, мастера обнаружили прикрепленный с помощью магнита к днищу сверток, в котором находился мобильный телефон и некое цифровое устройство. На месте происшествия работали взрывотехники и кинологи. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

Фото: k-inform.com

В городской полиции рассказали агентству криминальных новостей «К-Информ», что, вероятнее всего, один из ревнивых супругов клиента автоцентра прикрепил к днищу автомобиля навигационное оборудование и отслеживал местонахождение водителя через интернет. Разбором инцидента занимаются эксперты и оперативники.