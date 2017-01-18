​Бдительный житель Нижневартовского района помог задержать пьяного автоугонщика

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району Андрей Драка вручил благодарственное письмо и памятные подарки от Госавтоинспекции жителю Нижневартовского района Роману Романенко, который помог раскрыть угон автомобиля. «Благодаря бдительности гражданина, задержанный водитель не успел совершить дорожно-транспортное происшествие, а автомобиль был возвращен законному владельцу», - отметил Андрей Драка.

«7 января на загородной автодороге в районе поселка Фёдоровский мужчина заметил водителя, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Роман Дмитриевич незамедлительно сообщил об этом в дежурную часть. Оказалось, что нарушитель действительно управлял автомобилем «LADA Granta» в состоянии опьянения, кроме того, транспортное средство он угнал из двора дома поселка Фёдоровский», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В настоящее время злоумышленник находятся под подпиской о невыезде.