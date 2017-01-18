​Машина, не гори: специалисты напоминают автомобилистам Сургута правила пожарной безопасности на автотранспорте

В этом году, с 1 по 17 января, в Сургуте уже сгорели семь автомобилей. Это намного больше, чем за такой же период прошлого года, когда огнем были уничтожены три машины. Поэтому специалисты городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР) ГУ МЧС по Югре считают необходимым напомнить сургутским автомобилистам правила пожарной безопасности на автотранспорте.

Водителям следует помнить, что пожар в автомобиле, автобусе и троллейбусе может начаться неожиданно во время движения или стоянки, при запуске двигателя в условиях низких температур (ведь граждане часто прибегаю к нетрадиционным методам запуска автотранспорта) или после незначительного ДТП. Каждое транспортное средство имеет множество потенциальных источников возгорания: двигатель, топливная система, электрооборудование и проводка, аккумулятор, климатическая система и т. д.

Причиной возгорания могут быть и неисправные бортовые компьютеры, внешние факторы и материалы отделки салонов. Заправка в опасных условиях, некорректно работающее газовое оборудование, курение в салоне, искра с наличием промасленной ветоши или газовых паров — и пожар мгновенно превращается в буйную стихию. Пожар особенно опасен при движении, когда не ограничен приток кислорода к пламени: за счет этого температура горения значительно повышается и огонь захватывает новые площади.

Нельзя также игнорировать психологию человека, у которого появление огня вызывает шок, растерянность или оцепенение на несколько минут. Человек устроен так, что часто не может мыслить рационально в опасных условиях, поэтому при подозрении на возгорание в любой части машины не паникуйте, остановитесь, заглушите двигатель, выйдите из автомобиля, вызовите пожарную охрану, не спешите открывать капот, так как при открытии моторного отсека увеличится доступ кислорода и произойдет воспламенение. Если вы находитесь на длительном расстоянии от населенного пункта, по возможности воспользуйтесь огнетушителем или природными огнетушащими веществами (вода, песок, снег.)

Если пожар произошел на стоянке или в гараже, и есть угроза распространения огня на соседний транспорт, то постарайтесь откатить подальше либо стоящие рядом автомобили, либо сам объект пожара, из радиуса опасной зоны обязательно эвакуируйте людей. Не лишним будет напомнить, что опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива либо испачканной в мазуте, а также, если руки смочены бензином, ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести!