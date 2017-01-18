В Сургуте разыскивают 15-летнюю девочку // ФОТО, ОРИЕНТИРОВКА

Полиция Сургута разыскивает 15-летнюю Римму Юсупову. Девочка, проживающая по в доме № 5/3 на улице Трубная, ушла из дома еще в прошлом году — 29 декабря. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Риммы Юсуповой, просьба сообщить по тел.: 8 (3462) 76-16-24, 76-16-23, 76-17-15, 76-17-14, 76-14-11, 89224264111, 604822 или 02.

Ориентировка:

Юсупова Римма Анатольевна 29.06.2001 года рождения, уроженка г. Уфы, р.Башкортостан, проживает по адресу: г. Сургут, ул. Трубная д.5/3, кв. 8.

Приметы: на вид 15-16 лет; рост 160 см; средней полноты телосложения; лицо круглой формы; европейский тип лица; волосы каштанового цвета, ниже плеч, прямые; глаза голубые.

Была одета: куртка до пояса голубого цвета с капюшоном; брюки черные; кофта черная, на груди имеется рисунок бабочки; ботинки черные на молнии и шнурках.

Особые приметы: на правой кисти есть родимое пятно, размером около 5 см.