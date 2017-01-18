​«Сургутнефтегаз» по итогам 2016 года увеличил добычу нефти до 61,8 млн тонн

Компания «Сургутнефтегаз» подвела предварительные итоги деятельности за 2016 год. Как следует из пресс-релиза предприятия, за 12 месяцев было добыто 61 млн 848,6 тысячи тонн нефти. Это на 0,3 процента больше, чем в 2015 году, когда была обеспечена добыча 61 млн 621,5 тысячи тонн сырья. Традиционно, значительное увеличение добычи обеспечено на месторождениях в Якутии — на пять процентов до 8 млн 894 тыс. тонн.

Также за 12 месяцев 2016 года компанией произведено 9 млрд 663 млн куб. метров газа. Объем бурения собственными силами ОАО «Сургутнефтегаз» за минувший год составил 4 млн 688 тыс. метров горных пород, в том числе поисково-разведочного бурения – около 188,3 тысячи метров.

Напомним, добыча нефти в ХМАО, по предварительным подсчетам, в 2016 году составила 239 млн тонн. По экспертным расчетам, в 2017 году добыча нефти в ХМАО составит 230 млн тонн, в 2018 году – 224 млн тонн, в 2019 году ожидается снижение до 218,3 млн тонн.