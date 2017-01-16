​Сургутский военкомат «заминировал» 17-летний призывник

Работу военкомата в Сургуте парализовал 17-летний призывник. Напомним, утром в понедельник, 16 января, в диспетчерскую службу спасения поступил анонимный звонок с сообщением о заложенной в здании военного комиссариата бомбе. Из помещения были эвакуированы сотрудники и 50 призывников, проходивших комиссию. Территорию военкомата обследовали специалисты МВД, спасатели и кинологи, взрывное устройство обнаружено не было.

«Сотрудниками МВД найден и задержан злоумышленник, распространивший информацию. Им оказался 17-летний молодой человек, проходивший мероприятия по постановке на приписной учет», - сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).