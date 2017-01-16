​Сургутяне поговорят о Кипре в Центральной библиотеке имени Пушкина

Очередное заседание клуба «Страноведческая гостиная» в центральной городской библиотеке имени Пушкина будет посвящено Кипру: о нем расскажет одна из сургутянок, недавно побывавшая в стране.

«Кипр — удивительный остров, расположенный в восточной части Средиземного моря, страна солнца, пляжей и богатейшей истории, — говорят представители библиотеки. — История пребывания человека на острове насчитывает свыше 10000 лет. Согласно греческой мифологии, это любимое место отдыха Афродиты. Именно на берег Кипра ступила прекрасная греческая богиня любви и красоты, родившаяся из морской пены, после чего Эрос сопроводил богиню прямиком на Олимп. Сегодня Кипр — это на 60 процентов Республика Кипр, населением которой по большей части являются греки, и на 38 процентов — Турецкая Республика Северного Кипра».

Подробнее узнать об удивительном острове можно 29 января в 17.00 в зале Страноведения и языкознания Центральной городской библиотеки имени А.С Пушкина. Вход свободный.