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​В Сургуте эвакуировали людей из здания военного комиссариата из-за анонимного звонка о бомбе // ФОТО

Утром в понедельник, 16 января, в Сургуте эвакуировали людей из здания военного комиссариата на улице Просвещения. На месте происшествия работали все городские спецслужбы. Помещения обследованы кинологами и саперами. Сотрудники военкомата больше часа провели на улице. Как оказалось, работу комиссариата парализовал аноним, который сообщил о заложенной в здании бомбе.

«Поступило сообщение в Единую дежурную диспетчерскую службу спасения о том, что в здании военного комиссариата заложено взрывное устройство. Сейчас на месте работают сотрудники МВД, спасатели, кинологи обследуют территорию военкомата», — рассказали РИА Новости в полиции Сургута.

Полицейским предстоит установить личность лжеминера.

Фото: vk.com/kinform


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Сегодня в 12:35, просмотров: 219, комментариев: 0


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