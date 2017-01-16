​В Сургуте эвакуировали людей из здания военного комиссариата из-за анонимного звонка о бомбе // ФОТО

Утром в понедельник, 16 января, в Сургуте эвакуировали людей из здания военного комиссариата на улице Просвещения. На месте происшествия работали все городские спецслужбы. Помещения обследованы кинологами и саперами. Сотрудники военкомата больше часа провели на улице. Как оказалось, работу комиссариата парализовал аноним, который сообщил о заложенной в здании бомбе.

«Поступило сообщение в Единую дежурную диспетчерскую службу спасения о том, что в здании военного комиссариата заложено взрывное устройство. Сейчас на месте работают сотрудники МВД, спасатели, кинологи обследуют территорию военкомата», — рассказали РИА Новости в полиции Сургута.

Полицейским предстоит установить личность лжеминера.

Фото: vk.com/kinform