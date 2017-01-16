​Югорчанин Эдуард Сайфутдинов признан лучшим молодым бизнесменом России

Югорчанин Эдуард Сайфутдинов одержал победу на всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России» в номинации «Открытие года», заключительный этап которого состоялся в конце декабря в Москве. Проект «Деревянная усадьба», с которым он выступил перед жюри, стал синтезом традиций, современных IT-решений, технологий продаж и клиентского сервиса.

«Мы долго думали, как добиться одинакового высокого качества работы, независимого от бригады, региона, проекта, и нашли решение, - рассказывает победитель. - Разработали собственную систему стандартов и учебные материалы. Так, все строители знакомы с единой технологией, каждый объект на каждом этапе принимается по чек-листам. Итоговый чек-лист содержит 120 пунктов. Поэтому в «Деревянной усадьбе» бригада с трехлетним опытом работы выдаёт такой же результат, как бригада с десятилетним стажем».

Также команда «Деревянной усадьбы» внедряет совершенно новую для строительного рынка услугу – видеонаблюдение на стройплощадке, которое позволяет контролировать каждый этап - круглосуточно, из любой точки России. Чтобы узнать, что происходит на стройплощадке, достаточно войти в личный кабинет и включить трансляцию.

Предприятию Эдуарда Сайфутдинова всего два года, но оно уже делает успехи и не собирается останавливаться на достигнутом. «Мы делаем строительный рынок в России честным, открытым и более квалифицированным», - утверждает молодой предприниматель, отмечая, что главное достижение – это формирование сплоченной и профессиональной команды.

Ханты-Мансийский округ на всероссийском конкурсе представляли победители регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель Югры - 2016», сообщает окружной Фонд поддержки предпринимательства. Помимо Эдуарда Сайфутдинова в Москве выступили Алексей Кан с проектом «Производство сухих строительных смесей» и автор проекта «Школа иностранных языков «Best» Максим Александрук.