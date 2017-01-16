​«Не г**но, а модерн». Глава Сургута вступился за жд-вокзал в соцсетях

Сургутский жд-вокзал снова появился на новостных лентах: после того, как портал siapress.ru сообщил о том, что здание было признано одним из самых оригинальных в стране (рейтинг экспертов туристического сервиса tutu.ru изначально опубликован на lenta.ru), об этом же на своих страницах в соцсетях написал градоначальник Вадим Шувалов.

«Хоть жители и не считают наш вокзал красивым, это не помешало ему войти в список самых необычных вокзалов России», — написал он, отдельно упомянув мозаичные панно, которыми украшено здание: «Хочу успокоить общественность по поводу мозаик и фигур вокзала: мы приложим максимум усилий для их сохранения в ходе грядущей реконструкции».

Представители общественности, однако, по сей день путают архитектурные особенности здания с его состоянием. Так, в комментариях в социальных сетях по-прежнему критикуется не архитектурный проект, а ужасающий внешний вид вокзала. Иные не стесняются в выражениях, говоря, что иметь такой вокзал для богатого Сургута — не комильфо. Впрочем, Вадим Шувалов, отличаясь высоким уровнем коммуникабельности в Глобальной Сети, отреагировал и на такие сообщения.

Напомним, что в этом году должна начаться реконструкция главных железнодорожных ворот Сургута. Предложенный проект, однако, не устроил часть общественности, которая проконсультировалась у архитекторов, насколько он удачен; специалисты, однако, не смогли определить, в каком стиле он выполнен.