​В Сургуте вдовы участников ВОВ добивались восстановления жилищных прав через суд

В прокуратуру Сургута обратились две пожилые женщины, являющиеся вдовами участников Великой Отечественной войны. Им требовалась помощь в реализации своих жилищных прав.

«Установлено, что заявительницы являются вдовами участников ВОВ, состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако администрация города длительное время не принимала меры по обеспечению их жилыми помещениями», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Выступая в защиту прав вдов, прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении на администрацию обязанности предоставить им жилые помещения. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Исполнение решений суда контролируется прокуратурой.