​В сургутской многоэтажке на балконе взорвалась пиротехника // ФОТО

В субботу, 14 января, около 17.00 в Сургуте в одном из домов на улице Республики произошел взрыв. Его мощности хватило, чтобы выбить балконную раму. В результате инцидента, пострадавших нет.

В городском отделе ГУ МЧС по Югре сообщили телекомпании «СургутИнформТВ», что на балконе самопроизвольно взорвалась ракетница. Взрывная волна повредила стекла: балконная рама упала на улицу, а оконная – внутрь квартиры. В момент происшествия в квартире находилась женщина, она не пострадала.

Фото: sitv.ru