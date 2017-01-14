​На железнодорожном вокзале Пыть-Яха торговали алкоголем, опасным для здоровья

В магазине «Общепит» на железнодорожном вокзале Пыть-Яха торговали алкоголем, качество которого угрожало жизни и здоровью граждан. Нарушение закона было выявлено в ходе «проверочной закупки», проведенной в июле 2016 года сотрудниками Сургутского ЛО МВД России на транспорте. Продавщица продала стражам порядка бутылку спиртосодержащей жидкости, не соответствующей государственному стандарту, принятому в Российской Федерации. Кроме того, в магазине изъяты 30 бутылок водки и шесть бутылок коньяка

В суде сургутским транспортным прокурором поддержано государственное обвинение продавщицы, торговавшей некачественным алкоголем. «Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.