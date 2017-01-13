​В Сургуте 15-летние подростки украли машину

В Сургуте 15-летних подростков подозревают в краже автомобиля. Машина была похищена с одной из автостоянок города в конце ноября. Стоимость украденного ВАЗа оценили в 60 тысяч рублей. В пятницу, 13 января, пресс-служба городской полиции сообщила о том, что подозреваемые в преступлении установлены и задержаны. Похищенное изъято. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Если вина подростков будет доказана, им грозит серьезное наказание — до пяти лет лишения свободы.