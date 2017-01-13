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​Сургутский жд-вокзал назван экспертами одним из самых необычных в России

Городские власти так не считают, намереваясь в ходе реконструкции изменить его до неузнаваемости

Фото Юрия Семенкова
Фото Юрия Семенкова

Здание сургутского железнодорожного вокзала признано экспертами туристического сервиса «Туту.ру» одним из самых необычных в стране. Рейтинг опубликовал накануне портал lenta.ru, и в него вошли вокзалы Санкт-Петербурга, Мурома, Старого Оскола, Казани, Сочи и других городов, все не похожи друг на друга.

«Вокзал выдержан в модернистском стиле — это своеобразный амфитеатр, вписанный в прямоугольник. Со стороны путей фасад остеклен, со стороны города — глухой», — описывают авторы рейтинга сургутский вокзал, особо отмечают масштабные мозаики, украшающие как экстерьер, так и интерьер здания: «Со стороны путей пассажиров встречает композиция из четырех фигур, символизирующих «муз» сурового края: Тайгу, Воду, Энергию и Нефть. Внутри можно полюбоваться мозаичным панно с картой города, украшенной изображениями буровых вышек, геологов и лесных обитателей. Со стороны города фасад украшают мозаики на тему освоения Севера».

Также эксперты отметили, что вскоре здание может потерять свой вид, поскольку «вокзал не слишком нравится местным жителям, и уже не первый год идут разговоры о его полной реконструкции».

К слову, против нынешнего проекта реконструкции высказываются некоторые горожане, с удивлением отмечающие, что его трудно классифицировать с точки зрения стиля. Их поддержали столичные дизайнеры: так, арт-директор Студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров подивился непрофессионализму создателей проекта, написав: «Предлагать непрофессионалам сделать неумелый выбор нужно в экономике и при операциях на сердце. А в архитектуре нельзя».

Инициатором обсуждения стали активисты арт-группы «Прорубь», один из участников которой Юрий Семенков создал иллюстрированный материал, в котором описал достоинства нынешнего вокзала. За эту работу он был отмечен на уровне округа, получив награду как лучший блогер Югры. Никакой иной реакции на обсуждение ремонта вокзала от властей не последовало: планируется, что реконструкция начнется уже в этом году, с тем, чтобы закончиться к 30-летию введения в строй здания (оно будет уже в 2018 году).


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Сегодня в 15:24, просмотров: 267, комментариев: 0


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