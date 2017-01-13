​В Сургуте 56-летнего мужчину обвиняют в совершении убийства

В ночь на 7 января в частном доме на территории садово-дачного кооператива «Чернореченский» произошло убийство. Злоумышленник нанес противнику не менее шести ударов ножом в грудь. В совершении преступления подозревают 56-летнего жителя Сургута. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, конфликт, закончившийся убийством, произошел на бытовой почве.

«В этот же день мужчина был задержан и ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напомним, на сургутских дачах за выходные произошло два убийства. Еще один мужчина погиб от рук своего знакомого в ночь на 9 января. Подозреваемого в преступлении удалось установить по отпечатку автомобильного номера, оставленному на снегу.