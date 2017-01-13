​Таксист из Нефтеюганска «заработал» на доверчивой сургутянке 90 тысяч рублей

Жительница Сургута из-за своей доверчивости и гражданской несознательности стала жертвой мошенника. Таксист из Нефтеюганска предложил ей вернуть водительское удостоверение за 90 тысяч рублей. Клиентка сама пожаловалась мужчине на то, что лишилась прав, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Таксист заверил женщину, что может ей помочь через знакомых в правоохранительных органах за денежное вознаграждение. Однако, получив деньги, пропал. Уголовное дело в его отношении передано в суд. Он обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.