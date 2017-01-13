​Окунутся все: в Сургуте на Крещение оборудуют 16 купелей

В Сургуте началась подготовка к празднику Крещения Господня. На территории православных храмов и на реке Сайма будут оборудованы 16 купелей, во всех приходах будут также стоять машины с Крещенской водой. Окунуться смогут и люди с ограниченными возможностями. Для них освятят плавательный бассейн на территории Центра нейрореабилитации в Сургутской клинической травматологической больнице.

По предварительному прогнозу синоптиков, погода для крещенских купаний в Сургуте будет благоприятной. 19 января ночные температуры опустятся до минус 18 градусов, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью шесть метров в секунду, возможен снег.

В пресс-службе администрации города подчеркнули, что везде, где будут установлены купели, оборудуют специальные места для переодевания. Безопасность проведения обряда обеспечат сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Всем, кто после омовения почувствует недомогание, необходимо сразу же обратиться за скорой медицинской помощью: номер Единой дежурно-диспетчерской службы – 112.

Для тех, кто пожелает окунуться в настоящую речную прорубь, будут подготовлены три специальные купели на карьере в пойме р. Сайма. Подъехать к ним можно будет со стороны Объездной дороги.

Места размещения крещенских купелей в Сургуте:

Добавим также, что 19 января для сургутян и гостей города будет организовано движение специальных микроавтобусов с 10.00 до 22.00. Маршрут движения: ул. Мелик-Карамова (ост. «Преображенский Храм» (посадка и высадка), ул. Югорская, Югорский тракт, купели (посадка и высадка), Югорский тракт, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова.

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