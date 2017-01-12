​В Сургуте нашли подозреваемого в жестоком убийстве по отпечатку автомобильного номера на сугробе

50-летнего жителя Сургута взяли под стражу и предъявили обвинение в убийстве его знакомого. Следователи установили подозреваемого по отпечатку автомобильного номера на сугробе в том месте, где был обнаружен труп мужчины 1951 года рождения.

Убитый с множественными повреждениями головы был обнаружен днем 9 января на одном из участков садово-огороднического товарищества «Рябинушка». «В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на одном из сугробов снега отпечатавшийся след от автомобильного номера, по которому был установлен владелец автомобиля, находившегося на месте преступления. Проведенные совместно с сотрудниками полиции следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия позволили установить и задержать лицо, причастное к совершению убийства. Им оказался житель Сургута, 1966 года рождения, которому предъявлено обвинение», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По версии следствия, 8 января обвиняемый распивал спиртное на даче у своего знакомого. Между мужчинами произошла ссора и задержанный нанес потерпевшему множество ударов по голове чайником и деревянным поленом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления. Однако обвиняемый не признает свою вину. «Он пытается убедить следствие в том, что в ходе произошедшего конфликта он всего лишь оборонялся от действий потерпевшего, вместе с тем обстановка на месте преступления и количество ударов, нанесенных по голове потерпевшего опровергают данные показания», - пояснили в ведомстве.

В четверг, 12 января, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.