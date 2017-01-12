​Госавтоинспекция Сургута еще раз напомнила жителям о возможности получения услуг по предварительной записи через gosuslugi.ru

Жители Сургута стали чаще обращаться через единый портал ГОСУСЛУГ за получением услуг по линии ГИБДД. В 2016 году зарегистрировано 15172 таких обращения. В 13310 случаях услуги были предоставлены и в 1862 обратившиеся получили отказ. 7628 водителей зарегистрировали свое транспортное средство без очереди в удобное для них время. 5682 сургутянина получили водительское удостоверение в дни, когда они были свободны.

Госавтоинспекция Сургута напоминает, что для вашего удобства организован дополнительный прием граждан обратившихся через единый портал государственных услуг в РЭО ГИБДД по воскресеньям. Режим работы РЭО ГИБДД Сургута в воскресенье с 08 часов 30 минут до 18.00 часов. Перерыв на обед с 12.30 до 14 часов. Рекомендуем вам заранее записаться на прием на сайте WWW.GOSUSLUGI.RU.