​В Югре работники железной дороги в новогоднюю ночь жестоко убили коллегу и попытались его сжечь, чтобы скрыть следы преступления

В новогоднюю ночь два работника железной дороги расстреляли своего коллегу и попытались сжечь его, чтобы скрыть следы преступления. Однако специалисты Уральского следственного управления на транспорте СКР сумели раскрыть преступный замысел. В пресс-службе ведомства рассказали, как развивались трагические события.

Около полудня 2 января монтёр пути, находясь на работе, увидел, что из бытового вагончика, расположенного в районе 7-го пикета на 141 километре участка железной дороги «Орт-Ягун - Айка» Сургутского района, идёт дым. Зайдя в вагончик, он обнаружил обгоревшее тело мужчины. При первом осмотре места происшествия признаков насильственного причинения смерти на теле потерпевшего установлено не было.

Но эксперты, проведя 6 января судебно-медицинское исследование, установили, что мужчина погиб от огнестрельного ранения в голову. В этот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В следующие сутки следователи и эксперты в области баллистики, судебно-медицинской экспертизы и пожарного надзора восстановили картину преступления: время, место, способ и другие обстоятельства убийства.

По версии следствия, 31 декабря 2016 года с 20.00 до двух часов ночи 1 января 2017 года потерпевший и два его коллеги отмечали наступление нового года. Судя по всему, пьяные мужчины поссорились. Коллеги произвели не менее восьми выстрелов из пневматической винтовки по различным частям тела потерпевшего, причинив ему различные телесные повреждения, в том числе смертельное ранение головы. Чтобы скрыть следы преступления, они перенесли тело потерпевшего в пункт обогрева и подожгли. Преступники рассчитывали, что следствие посчитает, что убитый сгорел, закурив в постели.

«Оба обвиняемых оформили заявления о явке с повинной, дали признательные показания об умышленном причинении смерти своему коллеге. Оба обвиняемых задержаны и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в ведомстве.