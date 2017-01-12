​Сургутский государственный университет приглашает старшеклассников на День открытых дверей

В воскресенье, 15 января, в Сургутском государственном университете пройдет День открытых дверей. Мероприятие состоится в главном корпусе вуза по адресу проспект Ленина, 1. Регистрация участников начнется в 10.30. В это же время начнут свою работу площадки институтов, также запланированы экскурсии в музей СурГУ, научную библиотеку, на кафедры и в лаборатории. В 12.30 в театре СурГУ со старшеклассниками проведут встречу ректор и руководитель приемной комиссии, в 13.00 — в аудиториях состоятся встречи с руководством институтов и кафедр.

«Старшеклассников школ города и района ожидает увлекательное путешествие по тематическим станциям, таким как «Робот всемогущий», «Победители огня», «Чудеса алхимической лаборатории» и многим другим, - рассказали в пресс-службе СурГУ. - Будущие абитуриенты узнают все о микрокомпьютерах и современных технологиях в медицинском образовании, о признаках подлинности денежных знаков и интернете вещей, поучаствуют в деловых играх и мастер-классах. Те, кто пока не определился с будущей профессией, смогут пройти профтестирование. Руководство институтов и кафедр СурГУ подробно расскажет о направлениях подготовки, особенностях обучения в университете и тонкостях приемной кампании 2017 года».