​В массовом ДТП под Когалымом пострадали четыре человека // ФОТО

В среду, 11 января, в 11:00 в Сургутском районе в на 29 километре автодороги «Подъезд к г.Когалым» произошло столкновение трех автомобилей, пострадали четыре человека.

«Водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с выездом на встречную полосу движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «Лада Гранта». От удара «Тойоту» отбросило на ранее занимаемую полосу, где произошло столкновение с «Субару Импреза»», - рассказали об обстоятельствах ДТП в пресс-службе ГИБДД Югры. В аварии пострадали водитель «Лады» и три его пассажира.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.