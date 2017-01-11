​Официально: Алексей Усов назначен на должность заместителя главы администрации Сургута

Алексей Усов с 10 января приступил к исполнению обязанностей заместителя главы администрации Сургута. О новом назначении сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Ранее Усов занимал должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства.

Напомним, накануне нового года должность замглавы администрации покинул Александр Шатунов. Ранее сообщалось о том, что Усов проработает на должности заместителя главы администрации период, во время которого глава города будет подыскивать нового вице-мэра.