​Власти Югры повторно выставили на торги «Северавтодор»

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа объявил аукцион по продаже 100 процентов акций АО «Государственная компания «Северавтодор», сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

Начальная цена 100 процентов акций сургутской компании установлена в размере 2,1 млрд рублей, шаг аукциона — 63 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 27 февраля, определение участников запланировано на 6 марта. Приватизация должна состояться на аукционе 7 марта.

12 декабря 2016 года департамент по управлению госимуществом ХМАО не смог продать 100 процентов акций «Северавтодора» в связи с отсутствием допущенных участников. Стартовая цена составляла также 2,1 млрд рублей.