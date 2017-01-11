​Вадим Шувалов попросил жителей Сургута оценить новогоднее оформление города

Сургутский градоначальник Вадим Шувалов на своих страницах в соцсетях поинтересовался у горожан, нравится ли им новогоднее оформление Сургута. Поводом для этого послужил опрос на сайте siapress.ru, который, увы, не может похвастаться положительными результатами.

«siapress.ru опубликовал результаты своего опроса, насколько жителям понравилось новогоднее оформление города. Результаты, прямо скажу, не радуют, — написал глава Сургута. — В связи с этим, хочу у вас спросить, действительно ли вам не понравилось?» За час ВКонтакте проголосовало 125 человек, и результат — примерно тот же, что и у нас на портале: «удовлетворительно».

«Для такого города как Сургут, оформление очень слабое! — написала одна из пользовательниц «ВКонтакте». — Праздника совсем не ощущается на улицах города. Красиво только возле крупных административных зданий. Так это не заслуга городских властей....А на Старом Сургуте и возле здания городской Администрации очень скромно все украшено. Хочется больше света, хорошо бы украсить деревья вдоль дорог и возле зданий». Правда, другие пользователи отнесли скромное новогоднее оформление на счет… тумана, который сопровождал сильные морозы: возможно, именно поэтому Сургут не блистал праздничными огнями.

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