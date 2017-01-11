​Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Югре проведет встречу с жителями Сургута

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Югре Александр Молибоженко проведет прием жителей Сургута. Встреча состоится во вторник, 17 января, с 10.00 до 15.00 в здании следственного отдела по городу Сургут СУ СКР поЮгре, расположенном по адресу: Сургут, ул. Островского, д.47.

«Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, а также по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

Чтобы попасть на личный прием, необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий его личность. По вопросам приема граждан обращаться по телефонам в Сургуте: (3462) 35-37-05, в Ханты-Мансийске: (3467) 32-81-73, 32-82-00.

Также граждан предупреждают, что в целях организации надлежащего приема граждан во время приема будет производиться аудио- и (или) видеофиксация процесса приема.