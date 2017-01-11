​Сургутские полицейские повторно поймали пьяных водителей

Сотрудники полиции зарегистрировали факты повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так, в декабре полицейские г.Сургута с помощью АПК «Безопасный город» обнаружили и остановили автомобиль «Тойота Хайлендер» по улице Крылова и автомобиль «Субару Легаси» по улице Есенина, водители которых на момент задержания находились в состоянии опьянения. Как оказалось ранее задержанные были подвергнуты административному наказанию за аналогичное правонарушение в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

На данный момент автомобили задержанных изъяты и помещены на штраф стоянку, а также возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления предусмотренного ст.264.1. УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Согласно санкции данной статьи злоумышленники могут быть подвергнуты штрафу в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо максимальному наказанию - лишению свободы сроком до двух лет.