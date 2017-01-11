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​В Сургутской поликлинике №4 установили два новых аппарата для лечения детей

Новые возможности для лечения детей появились в Сургутской городской клинической поликлинике №4 с установкой аппаратов «КОРВИТ» и «Эндомед» в отделении медицинской реабилитации детской поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

Так, подошвенный имитатор опорных нагрузок «КОРВИТ» — разработка отечественной авиакосмической медицины, отмечают представители департамента. «Аппарат позволяет создавать эффект физического воздействия на стопу при ходьбе, стимулируя таким образом структуры центральной нервной системы, контролирующие движения, — объясняют они. — Занятия на подошвенном имитаторе опорной нагрузки вызывают только положительные эмоции и дарят ребёнку возможность качественного реабилитационного лечения».

Прибор для электротерапии «Эндомед» произведен в Голландии: «Это экономичный аппарат последнего поколения, позволяющий воспроизводить почти все российские и иностранные методики электротерапии, — отмечает пресс-служба департамента здравоохранения. — Используется для аналгезии, снижения тонуса мышц, миостимуляции, улучшения васкуляризации тканей организма и ускорения их регенерации».

«В отделении медицинской реабилитации детской поликлиники нашего учреждения разработаны уникальные комплексные методики лечения детей, страдающих неврологическими заболеваниями, особенно детей с детским церебральным параличом. Новое оборудование позволит повысить эффективность реабилитации таких детей», — прокомментировала главврач поликлиники Любовь Колесникова.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 196, комментариев: 0


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